Красноярская полиция заподозрила подростка в серии ложных сообщений об угрозах

Отмечается, что подросток может быть причастен к рассылке 15 ложных сообщений.

Полиция Красноярского края заподозрила подростка в серии ложных сообщений об угрозах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, 15-летний житель Иркутска рассылал по электронной почте ложные сообщения о нахождении опасных предметов в образовательных учреждениях, торговых центрах и органах государственной власти. Он действовал по указке через мессенджер от неизвестных, обещавших ему денежное вознаграждение.

Отмечается, что подросток может быть причастен к рассылке 15 ложных сообщений. В настоящее время он допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу.

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