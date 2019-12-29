В Красноярске водитель автобуса возил пассажиров под наркотиками

Пассажир автобуса сообщил в полицию о неадекватном поведении водителя городского автобуса.

В Красноярске водитель городского автобуса работал на линии под наркотиками.

Накануне вечером, 3 марта, сотрудники полиции задержали водителя городского автобуса. Один из пассажиров маршрута сообщил в полицию, что водитель маршрутки в неадекватном состоянии. Автобус встретили сотрудники полиции. При прохождении тестов в крови мужчины алкоголь обнаружен не был. При досмотре автобуса в салоне автобуса были найдены синтетические наркотики.

На 29-летнего водителя заведено уголовное дело за хранение и перевозку наркотиков в крупном размере.

Видео: ГИБДД по Красноярску