Красноярск: "Ниссан" сбил насмерть женщину на "зебре"

В сети появилось видео с места смертельного ДТП.

Сегодня утром, 28 декабря, в Красноярске на пешеходном переходе автомобиль "Ниссан" сбил женщину.

Трагедия произошла утром на проспекте Свободном, 77 возле остановки "Сады". Женщина переходила проезжую часть по нерtгулируемому пешеходному переходу, когда на нее наехала иномарка. От полученных травм 62-летняя женщина скончалась на месте ДТП. На опубликованных кадрах видно, что на месте происшествия работает полиция, тело женщины лежит накрытое на дороге.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства аварии.

Видео: YouTube/ kraschp