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Истощенную сову спасли от фотосессий в Александровском парке
Сегодня, 12:48
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Истощенную сову спасли от фотосессий в Александровском парке

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Сове требовалась помощь медиков.

В Александровском парке проводили фотосессии с истощенной болотной совой. Теперь нарушителям грозит штраф за незаконную эксплуатацию редкой дикой птицы. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природопользованию.

Сова занесена в Красную книгу Петербурга. Птицу изъяла полиция. Она выглядела больной и сильно ослабленной, рулевые перья из хвоста и маховые из крыльев у нее были частично вырваны и переломаны. Сову отвезли на лечение в ветеринарный госпиталь.

Отмечается, что последние 20 лет численность этого вида сокращается. 

Помимо штрафа за эксплуатацию владельцам может грозить ответственность за жестокое обращение с животными. 

Ранее Piter.tv показал, как в Ломоносове из люка достали лисенка. 

Фото: комитет по природопользованию

Теги: животное, сова, эксплуатация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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