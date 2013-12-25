Истощенную сову спасли от фотосессий в Александровском парке

Сове требовалась помощь медиков.

В Александровском парке проводили фотосессии с истощенной болотной совой. Теперь нарушителям грозит штраф за незаконную эксплуатацию редкой дикой птицы. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природопользованию.

Сова занесена в Красную книгу Петербурга. Птицу изъяла полиция. Она выглядела больной и сильно ослабленной, рулевые перья из хвоста и маховые из крыльев у нее были частично вырваны и переломаны. Сову отвезли на лечение в ветеринарный госпиталь.

Отмечается, что последние 20 лет численность этого вида сокращается.

Помимо штрафа за эксплуатацию владельцам может грозить ответственность за жестокое обращение с животными.

Ранее Piter.tv показал, как в Ломоносове из люка достали лисенка.

Фото: комитет по природопользованию