Видео: в Ломоносове из люка достали лисенка

Животное не пострадало.

Волонтеры поисково-спасательного отряда "Экстремум" показали, как доставали лисенка из люка в Ломоносове. Они применили удавку для того, чтобы спасти животное.

Лисенка обнаружила молодая пара. Они шли от железнодорожной станции к автобусной остановки мимо заброшенной территории и услышали странные звуки из люка. Оказалось, что там есть живое существо.

Малыш неистово матерился, пытался сожрать наш бесценный инструмент, но в итоге переиграл сам себя и пролез в петлю не только шеей, но и лапами. В результате лисенок совершенно безопасно был поднят на поверхность, водружен в переноску и отправлен в центр реабилитации рассказали волонтеры.

Ранее волонтеры центра спасли енота. Похоже, животное не очень этого хотело.

Видео: Telegram / Кошкиспас