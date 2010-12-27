Краснокнижную птицу заметили в Ленобласти

Профессиональный фотограф Вячеслав Заметня, который специализируется на съемке птиц, сфотографировал охоту краснокнижной скопы в Большой Ижоре. Об этом он сообщил на своей странице Вконтакте.
По словам фотографа, людей из-за плохой погоды не было, что является положительным моментом, но видимость оставляла желать лучшего.
Но я всё равно выкладываю эти снимки и пусть фотографы не ругают меня за плохое качество. Охота скопы представляет собой завораживающее зрелище: очень высоко над водой птица вдруг внезапно останавливается и зависает, потом, сложив крылья, на скорости пикирует вертикально вниз и ныряет за добычей.
Вячеслав Заметня, фотограф
В Красной книге России скопа относится к 3 категории редкости.
Фото: Вячеслав Заметня/ ВК