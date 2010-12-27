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Краснокнижную птицу заметили в Ленобласти
Сегодня, 14:03
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nastya960
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Краснокнижную птицу заметили в Ленобласти

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Даже несмотря на плохую погоду, фотограф запечатлел охоту краснокнижной скопы.

Профессиональный фотограф Вячеслав Заметня, который специализируется на съемке птиц, сфотографировал охоту краснокнижной скопы в Большой Ижоре. Об этом он сообщил на своей странице Вконтакте.

По словам фотографа, людей из-за плохой погоды не было, что является положительным моментом, но видимость оставляла желать лучшего.

Но я всё равно выкладываю эти снимки и пусть фотографы не ругают меня за плохое качество. Охота скопы представляет собой завораживающее зрелище: очень высоко над водой птица вдруг внезапно останавливается и зависает, потом, сложив крылья, на скорости пикирует вертикально вниз и ныряет за добычей.

Вячеслав Заметня, фотограф

В Красной книге России скопа относится к 3 категории редкости.

Фото: Вячеслав Заметня/ ВК

Теги: большая ижора , ленобласть , скопа , фотограф
Категории: Лента новостей

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