Красное вино ― королевский напиток с тысячелетней историей

Если бы нужно было выбрать действительно королевский напиток, им бы без сомнения стало красное вино. Бархатистое и благородное, поражающее своим вкусовым и сортовым разнообразием, а также научно доказанными полезными свойствами.

Напиток производится во многих странах мира по особой технологии, передающейся из поколения в поколение. Бутылочка вина красного станет отличным дополнением праздничной или семейной трапезы, поражая своими великолепными органолептическими характеристиками.

Особенности

Красное вино в умеренных количествах полезно для пищеварения и сердечно-сосудистой системы. Напиток бывает сухой, полусладкий, сладкий и десертный – такое разнообразие достигается благодаря сотням сортов винограда, используемых в производстве, и разным срокам брожения и выдержки.

Гастрономическое сочетания и правила подачи

Рекомендуемая температура подачи – от 12 до 18 градусов: чем старше и ароматней напиток, тем более теплым нужно его употреблять. Для распития используйте шарообразные бокалы на высокой ножке, благодаря которым аромат спиртного раскроется в полной мере и будет не слишком концентрированным.

Классическим гастрономическим сопровождением к красному вину станут мясные блюда: дичь на вертеле, стейк из свинины, бефстроганов, подкопченная мясная нарезка, ветчина или сырокопченые колбасы. Также возможно сопровождение в виде зрелых сортов сыра.

Самые известные представители

Среди огромного разнообразия красных вин наиболее ярко выделяются следующие представители:

• Tussock Jumper Malbec. Аргентинское, крепость – 13%. Яркое и сладкое, с ягодно-цветочным ароматом. Вкус сложный и глубокий, в нем прослеживаются оттенки слив, черной смородины и вишни.

• Dominio de Atauta, Crianza, Ribera del Duero DO. Испанское, крепость – 14%. Аромат вишнево-гранатовый, вкус глубокий, с нотами пряностей и горных минералов.

• Doudet Naudin, Bourgogne Pinot Noir. Французское, крепость – 12,5%. Яркое и звонкое, с ноткой вишневой косточки в аромате. Вкус сладкий и элегантный, послевкусие согревающее и танинное.

• Savalan Merlot Reserve Dry. Азербайджанское, крепость – 14,5%. Отличается ярко выраженной ягодной нотой в аромате. Вкус интенсивный, с нотами сухофруктов и приятной терпкостью.

• Casa Santos Lima, Monte da Cacada Tinto. Португальское, крепость – 14,5%. Яркое и насыщенное, с ведущими нотами фруктов и специй в аромате. Вкус сбалансированный, с оттенками лесных ягод, инжира и восточных пряностей.

• Viticcio, Ferraio Rosso. Итальянское, крепость – 13,5%. Аромат глубокий, с нотами цветов и фруктов. Вкус сложный и изящный, с ведущими полутонами фиалок, гиацинта и марципана. Послевкусие имеет ярко выраженную фруктовую нотку.