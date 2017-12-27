Краснодарец "заминировал" здание по Большой Морской улице

В Петербурге полиция задержала "минера" из Краснодарского края.

В петербурге полиция задержала очередного телефонного террориста. На этот раз шутник “заминировал” дом по Большой Морской улице. Инцидент произошел утром 29 января.

Дежурный экстренной службы получил сигнал о том, что в здании номер 25 заложена бомба . Оперативники выехали на место, но не обнаружили опасных предметов или веществ. Эвакуацию сотрудники правоохранительных органов не проводили.

Однако, службам удалось поймать самого “подрывника”. Мужчину задержали у дома номер 64 по Загородному проспекту. Юмористом оказался 21-летний житель Краснодара. В его отношении возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение о террористическом акте. В настоящее время обвиняемый отпущен под подписку о невыезде.