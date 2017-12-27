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Краснодарец "заминировал" здание по Большой Морской улице
Сегодня, 9:44
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lesjasap
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Краснодарец "заминировал" здание по Большой Морской улице

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В Петербурге полиция задержала "минера" из Краснодарского края.

В петербурге полиция задержала очередного телефонного террориста. На этот раз шутник “заминировал” дом по Большой Морской улице. Инцидент произошел утром 29 января. 
 
Дежурный экстренной службы получил сигнал о том, что в здании номер 25 заложена бомба . Оперативники выехали на место, но не обнаружили опасных предметов или веществ. Эвакуацию сотрудники правоохранительных органов не проводили. 
 
Однако, службам удалось поймать самого “подрывника”. Мужчину задержали у дома номер 64 по Загородному проспекту. Юмористом оказался 21-летний житель Краснодара. В его отношении возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение о террористическом акте. В настоящее время обвиняемый отпущен под подписку о невыезде.
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Теги: большая морская улица , загородный проспект , краснодар , минирование , телефонный терроризм , телефонный террорист
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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