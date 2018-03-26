Красный Крест собирает средства для пострадавших в Кемерово

За первый час акции удалось собрать около 100 тысяч рублей.

Региональное отделение Российского Красного Креста начало сбор средств для помощи пострадавшим и семьям погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Сбор средств для семей погибших и пострадавших при пожаре в "Зимней вишне" стартовал в Кузбассе. О благотворительном сборе средств объявило Кемеровское региональное отделение общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" в связи с трагедией, произошедшей 25 марта. Говорится в сообщении

Согласно информации, опубликованной на сайте Красного Креста, за первый час акции удалось собрать около 100 тысяч рублей. На сайте организации указаны банковские реквизиты, по которым можно перевести деньги семьям погибших и пострадавшим. При переводе необходимо уточнять назначение платежа: "оказание помощи пострадавшим при пожаре".

Cегодня, 26 марта, Piter.TV опубликовал материал, в котором собраны последние новости о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". По последним данным, погибли более 64 человек, еще более 40 обратились за медицинской помощью.

Справка:

Красный Крест - гуманитарная организация, осуществляющая свою деятельность во всём мире, исходя из принципа нейтральности и беспристрастности. Она предоставляет защиту и оказывает помощь пострадавшим в вооружённых конфликтах и внутренних беспорядках, является составной частью Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

Видео: Piter.TV