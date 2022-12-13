Неизвестный украл имущество стоимостью более 2 млн рублей из квартиры на Береговой

В момент преступления хозяйка квартиры находилась на отдыхе.

В среду, 4 января, в экстренны службы поступило сообщение от 41-летней женщины, которая сообщила, что в ее квартире в док по Береговой улице отсутствует электричество и украдены личные вещи. Об этом стало известно Piter.TV.

Заявитель уточнила, что в период с 19 декабря по 4 января её не было дома. Пока женщина находилась на отдыхе, неизвестный, отжав пластиковую дверь, проник в ее квартиру и вынес оттуда вещи на общую сумму 2 278 000 рублей. Предварительно вор повредил камеры видеонаблюдения. Сигнализация в доме отсутствует.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV