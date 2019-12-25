Данила Козловский представил фильм "Чернобыль" в Петербурге

Премьера в России состоится 15 апреля.

Российский актер и режиссер Данила Козловский представил в Петербурге фильм "Чернобыль". Премьера картины была перенесена с октября 2020 на апрель 2021 года.

В фильме показана история Алексея Карпушина, молодого пожарного на атомной станции в Припяти. Главный герой влюбляется в девушку по имени Оля, но авария в Чернобыле меняет все планы.

Продюсер фильма Александр Роднянский также рассказал, что воспринимает историю трагедии как личную, так как был свидетелем последствий. Он оказался там на пятый день аварии в качестве молодого документалиста.

Съемки фильма проходили 2019 году в Курчатове, на территории пятого энергоблока Курской АЭС, который никогда не работал, также в Хорватии, киностудиях Москвы и Будапешта. Главные роли в картине сыграли Данила Козловский и Оксана Акиньшина. Премьера в России состоится 15 апреля.

Недавно умер Пол Риттер, известный по роли Анатолия Дятлова в сериале "Чернобыль"(НВО).

Фото: Instagram / @danilakozlovsky