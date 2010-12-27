Ботанический сад украсили ковры первоцветов

Первые бутоны распустятся к выходным.

Представители Ботанического сада в Петербурге рассказали, что в ближайшие выходные ожидается пик цветения первоцветов. Разноцветные ковры покроют пространство Парка-дендрария. Специалисты отметили, что цветы распустятся не только на земле, но и на кустарниках. Сотрудники заведения приглашают жителей города на экскурсию по территории сада.

Напомним, что по Северной столице с конца апреля садовники высадили первоцветы в нескольких районах города. Увидеть бутоны можно уже сейчас на стрелке Васильевского острова, на Московском проспекте, проспекте Непокоренных, проспекте Обуховской обороны. Там распустилась "виола". Именно этот цветок способен пережить переменчивую погоду Петербурга, в частности, весенние заморозки.

Фото: Pixabay.com