Коворкинги Петербурга подорожали на 6% с начала года

Всего в городе действует 44 центра, где можно арендовать место для работы.

С начала текущего года петербургские коворкинги подорожали на 6%, сообщили аналитики компании Maris в ассоциации с CBRE.

В первом квартале 2021 года ставка оставалась одинаковой – от 6 до 25 тысяч рублей за место в зависимости от выбранного типа места. На день стол можно арендовать от 500 до 1500 рублей.

Отмечается, что Северная столица занимает второе место после Москвы по количеству коворкинг-центров. Данный сегмент рынка не превышает 1% от валового объема предложения качественных офисных пространств в городе. На данный момент горожане и гости города могут арендовать стол для работы в 44 центрах. Большая часть из них располагается в Центральном районе (32% всех точек), 14% находятся в Адмиралтейском районе, 9% – Петроградском районе.

Ранее мы писали, что на 14% расположены в Адмиралтейском районе, 9% - Петроградском районе.

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