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Ковальчук продал BMW, подаренный за золотую медаль на Олимпиаде
Сегодня, 22:55
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ProkVad
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Ковальчук продал BMW, подаренный за золотую медаль на Олимпиаде

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У Ильи после Олимпиады остались более памятные вещи.

Нападающий сборной России и петербургского СКА Илья Ковальчук продал автомобиль BMW X5, который был подарен ему за золотую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом он написал на своём аккаунте в Instagram.

Друзья! Машина продана! Всем огромное спасибо! Скоро узнаете судьбу денежных средств! 

Сообщает Ковальчук

Сегодня днём, 15 марта хоккеист заявил, что продает BMW за 7,1 миллиона рублей. По словам Ковальчука, вырученные от продажи деньги он направит на благотворительность. Он отметил, что после Игр в Южной Корее у него остались более памятные вещи.

Фото: Instagram / Илья Ковальчук

Теги: bmw , ковальчук , медаль , олимпиада , олимпийские игры , хоккей
Категории: Лента новостей Новости России Новости СПб

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