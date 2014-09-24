Котяков: более 80% бедных россиян составляют семьи с детьми

Адресный подход в будущем распространиться на все меры поддержки.

Глава Минтруда Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что около 82% бедных россиян составляют семьи с детьми.

Как сказал Котяков, сейчас малообеспеченные семьи государство поддерживает на основе заявления без анализа доходов и имущества. Он отметил, деньги необходимо направлять тем, кто в этом действительно нуждается.

Адресный подход, учитывающий доход и имущество, уже работает в части выплат семьям с детьми от трех до семи лет. С 1 июля по такому же принципу неполным семьям также будут предоставляться меры поддержки.Этот принцип распространиться на все другие меры.

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