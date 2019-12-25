Котенок Фунтик из "Республики кошек" отметит пятый день рождения

Празднование состоится 29 сентября.

Бронзовый котенок Фунтик, находящийся у котокафе "Республика Кошек" на улице Якубовича, отметит свой пятый день рождения. Как сообщили организаторы праздника 29 сентября, мероприятие начнется в 19:00.

Этим вечером запланирован круглый стол, посвященный современной городской скульптуре и праздниках – в частности, предстоящем юбилее "Республики" летом 2021 года. В нем примут участие историк Сергей Лебедев, скульптор Семен Платонов и учредительница "Республики кошек" Анна Кондратьева. Этим же днем состоится подведение итогов детского рисунка "Портрет кошки".

Памятник маленькому котенку на улице Якубовича, 10 создал скульптор Семена Платонова, который в свое время "дал жизнь" Василисе и Елисею на Малой Садовой улице.

Ранее мы сообщали о том, что в Пулково прилетела кошка породы "саванна" – гибрид домашней кошки и африканского сервала.

Фото: предоставлено "Республикой Кошек"