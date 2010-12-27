Котельные Выборгского района переходят на зимний режим работы

В настоящее время ресурсоснабжающая организация ведет мониторинг подключенных к теплоснабжению социальных объектов Выборгского района ЛО.

АО "Выборгтеплоэнерго" сообщает, что котельные переходят на зимний режим работы и готовятся к увеличению нагрузки с подключением жилого фонда.

С 17 сентября подключение дошкольных и образовательных учреждений, учреждений здравоохранения и социальной защиты осуществляется в обязательном первостепенном порядке, до указанной даты – подключение объектов носило заявительный характер.

Помимо котельных и теплосетей, которые вырабатывают и передают ресурс, к эксплуатации в зимний период должны быть готовы и внутридомовые системы теплопотребления, в том числе ИТП (индивидуальный тепловой пункт) дома, где размещен элеваторный узел. Завершить работы по подготовке жилищного фонда Управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК необходимо было до 15 сентября. АО "Выборгтеплоэнерго" подчеркивает, что проведение данных мероприятий является строго обязательным.

Жильцы домов, где подготовка не была проведена должным образом, в осенне-зимнем периоде могут столкнуться с нестабильной работой внутридомовой отопительной системы, неравномерным прогревом батарей, а в случае резкого потепления до завершения отопительного сезона – избыточным расходом теплоносителя, что отражается на суммах платежей.

Пока организации, обслуживающие жилой фонд и социальные объекты, устраняют последние недочёты, в котельных начинают пробные пуски тепла. В первую очередь подключают социальные объекты. После окончания пробного протапливания система теплоснабжения будет находиться под избыточным давлением до начала отопительного сезона, чтобы своевременно подать тепло в жилые дома.

В настоящее время ресурсоснабжающая организация ведет мониторинг подключенных к теплоснабжению социальных объектов Выборгского района ЛО.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО