Кота Елисея на Малой Садовой обобрали

Статуэтку животного вновь ограбили. Инцидент произошел 15 мая.

Статуэтку кота Елисея на Малой Садовой оставили без монет. Деньги у памятника "отнял" в этот раз неизвестный мужчина. Инцидент произошел сегодня, 15 мая.

Как сообщили очевидцы, прохожие не обратили внимание на странный поступок петербуржца, а вот в социальных сетях жадность горожанина осудили. Отметим, что скульптура кота Елисея создана для того, чтобы жители бросали животному монетки и загадывали желания.

Ранее на Piter.tv: кота Елисея на Малой Садовой вновь ограбили - видео

Фото: ВКонтакте / Питер Решает