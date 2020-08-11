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Кота Елисея на Малой Садовой обобрали
Сегодня, 20:13
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Кота Елисея на Малой Садовой обобрали

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Статуэтку животного вновь ограбили. Инцидент произошел 15 мая.

Статуэтку кота Елисея на Малой Садовой оставили без монет. Деньги у памятника "отнял" в этот раз неизвестный мужчина. Инцидент произошел сегодня, 15 мая.

Как сообщили очевидцы, прохожие не обратили внимание на странный поступок петербуржца, а вот в социальных сетях жадность горожанина осудили. Отметим, что скульптура кота Елисея создана для того, чтобы жители бросали животному монетки и загадывали желания. 

Ранее на Piter.tv: кота Елисея на Малой Садовой вновь ограбили - видео

Фото: ВКонтакте / Питер Решает

Теги: кот елисей на малой садовой, ограбили, полиция, центр петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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