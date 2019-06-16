Кот Алибасова за двое суток заработал почти 150 тыс долларов

Чуче поступило множество рекламных предложений.

Кот Бари Алибасова по кличке Чуча стал настоящей звездой после своей пропажи. За двое суток с момента, как любимец музыканта был найден у учеников школы кунг-фу, PR-директору группы "На-На" поступило море предложений.

Сфинкса хотят снять в рекламе кошачьего корма, аксессуаров, парфюмерии, детективного агентства и даже оператора систем видеонаблюдения. В общей сложности Чуча может принести своему хозяину $150 000.

Чуча выбежал из квартиры во время пресс-конференции посвященной состоянию Бари Алибасова. Сын музыканта объявил вознаграждение в 800 тыс. рублей за возвращение домашнего питомца. Однако этим воспользовались мошенники, которые принесли помощнице Алибасова другого кота. Сейчас он находится у фанатки группы "На-На". Настоящего Чучу нашел тренер по кунг-фу, который в результате отказался от вознаграждения и вернул кота.

Напомним, музыкант по ошибке выпил средство для прочистки труб и был помещен в искусственную комму в НИИ имени Склифосовского.

Видео: YouTube / Бари Алибасов и группа На-На