Костюм лишнего веса и пьяные очки: в Петербурге открылся музей здоровья

На Моховой улице открылся музей здоровья. Здесь школьникам расскажут, как выглядят легкие курильщика и почему нужно беречь сердце. Среди экспонатов есть примеры вредных привычек: большая сигарета и "пьяные очки".
Очень неприятно туда-сюда ходить, поворачиваться, потому что у тебя все размыто. Сложно было попасть в корзину, потому что кажется, что она в одной стороне, а она оказывается в другой.
Еще было очень сложно бегать, такое чувство, что я вот-вот упаду.
Ваня и Полина
Часть экспонатов в музее посвящена правильному питанию. Детей предупреждают о скрытых калориях и предлагают примерить костюм "лишнего веса".
Мы здесь попытались создать среду здоровья, где дети и их родители будут вместе учиться культуре здоровья. Это очень важно, начиная с детского возраста понимать, к чему приводит курение, к чему приводит ожирение. Это проблема сегодня!
Евгений Шляхто, гендиректор ФГБУ "НМИЦ им. Алмазова"
Взрослые в музее смогут бесплатно пройти скрининговое обследование и узнать о правилах первой помощи.
Фото и видео: Piter.TV
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