Костюм лишнего веса и пьяные очки: в Петербурге открылся музей здоровья

В новом музее дети смогут узнать о полезных и вредных привычках и посмотреть, как выглядят легкие курильщика.

На Моховой улице открылся музей здоровья. Здесь школьникам расскажут, как выглядят легкие курильщика и почему нужно беречь сердце. Среди экспонатов есть примеры вредных привычек: большая сигарета и "пьяные очки".

Очень неприятно туда-сюда ходить, поворачиваться, потому что у тебя все размыто. Сложно было попасть в корзину, потому что кажется, что она в одной стороне, а она оказывается в другой. Еще было очень сложно бегать, такое чувство, что я вот-вот упаду. Ваня и Полина

Часть экспонатов в музее посвящена правильному питанию. Детей предупреждают о скрытых калориях и предлагают примерить костюм "лишнего веса".

Мы здесь попытались создать среду здоровья, где дети и их родители будут вместе учиться культуре здоровья. Это очень важно, начиная с детского возраста понимать, к чему приводит курение, к чему приводит ожирение. Это проблема сегодня! Евгений Шляхто, гендиректор ФГБУ "НМИЦ им. Алмазова"

Взрослые в музее смогут бесплатно пройти скрининговое обследование и узнать о правилах первой помощи.

Фото и видео: Piter.TV