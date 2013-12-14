Костин: санкции помогли выработать иммунитет банковскому сектору РФ

По его словам, действия западных стран в отношении Москвы разрушили систему мировой торговли.

Санкции помогли выработать иммунитет банковскому сектору России. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, действия западных стран в отношении Москвы разрушили систему мировой торговли. Костин подчеркнул, что эти действия также привели к росту инфляции.

Но наш банковский сектор чувствует себя надежно. Я не думаю, что будут какие-то проблемы. Андрей Костин, глава ВТБ

Ранее Песков заявил, что в Кремле не видят угрозы для финансовой стабильности в России из-за курса рубля.

Видео: kremlin.ru