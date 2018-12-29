Космонавты МКС смогли сфотографировать ночной Петербург

Редкий по ценности снимок вышел у одного из наших соотечественников.

Российскому космонавту Олегу Кононенкову удалось сфотографировать с МКС вид ночного Петербурга. Снимок выложен на официальном аккаунте Роскосмоса в социальной сети Twitter. Как отмечают эксперты, возможность получить кадр с огнями Северной столицы выпадает специалистам не часто.

В организации рассказали, что практически постоянно город окутан пасмурной погодой, которая ухудшает видимость. Также специалисты МКС находятся на такой орбите, которая практически не позволяет увидеть Петербург: траектория полета космонавтов не затрагивает ширину, на которой находится объект на земле.

Фото: Роскосмос, Piter.tv