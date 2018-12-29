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Космонавты МКС смогли сфотографировать ночной Петербург
Сегодня, 6:41
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lesjasap

Космонавты МКС смогли сфотографировать ночной Петербург

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Редкий по ценности снимок вышел у одного из наших соотечественников.

Российскому космонавту Олегу Кононенкову удалось сфотографировать с МКС вид ночного Петербурга. Снимок выложен на официальном аккаунте Роскосмоса в социальной сети Twitter. Как отмечают эксперты, возможность получить кадр с огнями Северной столицы выпадает специалистам не часто.

В организации рассказали, что практически постоянно город окутан пасмурной погодой, которая ухудшает видимость. Также специалисты МКС находятся на такой орбите, которая практически не позволяет увидеть Петербург: траектория полета космонавтов не затрагивает ширину, на которой находится объект на земле.

Фото: Роскосмос, Piter.tv

Теги: космонавты, космос, мкс, ночной петербург, редкий снимок, фотография
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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