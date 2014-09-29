Петер Сийярто прокомментировал расследование НАБУ в ближайшем окружении Владимира Зеленского.

Крупный коррупционный скандал, разразившийся в высших эшелонах политических элит на украинской территории, стал еще одним подтверждением того, что Европейский союз должен прекратить направлять туда денежные средства своих налогоплательщиков. Соответствующее заявление через социальные сети сделал министр по иностранным делам Венгрии Петер Сийярто. Иностранный дипломат уточнил, что коррупционная сеть была раскрыта в ближайшем окружении лидера киевского режима Владимира Зеленского. В Будапеште задают вопрос о том, чего еще ждет коллективный Брюссель, чтобы остановить "безумие" по отправке Украине финансовой поддержки.

Брюссель уже в течение нескольких лет финансирует украинское государство, используя деньги европейского народа. Тем временем на Украине процветает коррупция, и неудивительно, что никто до сих пор не видел точного отчета о расходовании средств, полученных от ЕС. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Петер Сийярто подтвердил данные о том, что венгерское национальное правительство не будет участвовать в инициативах Евросоюза предусматривающих предоставление Украине новых субсидий и займов. Дипломат указал, что деньги народа не пойдут на эти нужды.

