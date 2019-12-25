Из бюджета Петербурга было похищено 600 млн рублей при выполнении гособоронзаказов

В сфере государственного бюджета должностные лица похитили свыше шести миллиардов рублей. Более 200 уголовных дел, касающихся 156 подозреваемых, были направлены в суд.

В 2024 году в Петербурге сотрудники полиции зафиксировали 400 случаев коррупции, из которых 220 относятся к крупным и особо крупным размерам.

Начальник главного управления МВД Роман Плугин на заседании ЗакСа Петербурга сообщил о том, что ущерб от действий должностных лиц, занимающихся хищением средств в процессе исполнения государственных оборонных контрактов, составил 600 миллионов рублей.

В сфере государственного бюджета должностные лица похитили свыше шести миллиардов рублей. Более 200 уголовных дел, касающихся 156 подозреваемых, были направлены в суд. В прошедшем году правоохранители также выявили около 400 коррупционных правонарушений, среди которых 220 относятся к крупным и особо крупным размерам. В результате расследований к ответственности было привлечено 471 лицо.

Ранее мы сообщили о том, что начальник петербургского МВД выступил против полицейских на самокатах.

Фото: Piter.TV