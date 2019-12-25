Корпуса Ксенинского института в Петербурге восстановят

Федеральная программа пополнилась проектом реставрации.

Правительство расширило перечень мероприятий государственной программы "Строительство". Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. В список добавлены проекты, направленные на развитие культурной и коммунальной инфраструктуры.

В обновленный перечень включен проект реставрации зданий культурного наследия федерального значения "Дворец Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)" в Санкт-Петербурге. После завершения восстановительных работ в корпусах планируется разместить музыкальную школу с интернатом при Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

По информации пресс-службы, такая мера позволит увеличить количество обучающихся и проживающих в интернате детей. Проект реализуется по поручению президента в рамках государственной программы "Развитие культуры". Окончание работ запланировано на 2031 год.

Ранее сообщалось, что Петербург планирует восстановить десятки знаковых домов-памятников к 2030 году.

Фото: пресс-служба Смольного