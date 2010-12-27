Часть усадьбы Орловых-Денисовых в Коломягах продали за 5,8 млн рублей

На аукционе продали служебный корпус усадьбы Орловых-Денисовых в Коломягах и историческое здание в Ольгино. Торги провел Фонд имущества Петербурга.

В среду, 1 ноября, состоялся аукцион, на котором с молотка пустили часть усадьбы Орловых-Денисовых в Коломягах. На торги выставляли участок в 814 квадратных метров с трехэтажной башней. Покупатель отдаст за нее 5,8 миллиона. Изначально цена лота составляла четыре миллиона. Новый владелец участка по распоряжению Комитета имущественных отношений обязан провести реконструкцию башни и пострадавшего во время пожара корпуса.

Также нашли покупателя и для участка в Ольгино. Аварийное историческое здание (471,3 квадратных метров) и участок (391 квадратный метр) обошлись покупателю в 5,5 миллиона рублей. Изначальная стоимость была также четыре миллиона. Владелец в течение шести месяцев должен снести аварийное здание и на его месте отстроить новое, но восстановить внешний облик строения.

Фото: Фонд Имущества Санкт-Петербурга