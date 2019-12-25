Корпус школы с уникальным атриумом построили в Невском районе

Новый корпус школы № 691 возвели на год раньше запланированного срока.

На Дальневосточном проспекте завершаются работы по строительству третьего корпуса школы № 691. Канал Piter.TV побывал на объекте и зафиксировал высокий уровень готовности будущего образовательного учреждения.

В здании на Дальневосточном проспекте завершены строительные и отделочные работы. Планируется, что уже 1 сентября оно сможет принять первых учеников. Большая стройка, выполненная за счёт города в рамках нацпроекта "Образования", завершилась на год раньше положенного срока. Сейчас активно идет благоустройство территории, а образовательное учреждение ждет поставку оборудования и инвентаря.

Главной "фишкой" нового корпуса школы № 691 стал его просторный атриум. На данный момент в Петербурге нет образовательных учреждений с аналогичными архитектурными решениями. В новом корпусе ГБОУ №691 расположились 2 бассейна, оборудованные специальными подъемниками для маломобильных учеников.

В здании есть спортивный, тренажерный и актовый залы, столовая, библиотека. Корпус начальной школы будет оборудован отдельным гардеробом и даже спальнями для 1-х классов. Для учеников среднего звена предусмотрены учебно-производственные мастерские и лаборатории по естественным наукам.

Фото: Piter.TV