Корпус ИТМО на Биржевой линии "замерзает" без отопления

Корпус университета ИТМО, который находится на Биржевой линии, уже две недели не отапливается. Об этом рассказали очевидцы изданию "Фонтанка".

Корпус университета ИТМО, который находится на Биржевой линии, уже две недели не отапливается. Об этом сообщили очевидцы изданию "Фонтанка".



В университете подтвердили отсутствие отопления. По словам руководства университета, отопление в здание подает не их котельная, а та, которая принадлежит АО "Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова". 9 сентября институт Вавилова предупредил, что у него есть задолженность перед энергоснабжающей организацией. По данной причине запустить котельную в срок не получится.

В ИТМО выразили озабоченность сложившейся ситуацией.



Сейчас ведутся переговоры по урегулированию долга. Помимо этого, преподавателям и студентам разрешили пользоваться электрообогревателями. Правда, с учетом технических ограничений нагрузки на электросети и соблюдения мер противопожарной безопасности.