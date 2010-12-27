В Красносельском районе короткое замыкание на ЛЭП напугало жителей

Сильного задымления очевидцы не заметили, но в нескольких домах района отключили электричество.

11 апреля на юго-западе Петербурга произошло короткое замыкание на линии электропередач. Об этом сегодня сообщает издание "Фонтанка".

Ранним утром 11 апреля жители Красносельского района проснулись от громкого звука. Резкий хлопок отчетливо был слышен на углу Брестского бульвара и Петергофского шоссе. Причиной громкого сигнала стало короткое замыкание на ЛЭП. Сильного задымления очевидцы не заметили, но в нескольких домах района отключили электричество.

В пресс-службе городского МЧС подтвердили информацию о коротком замыкании. К счастью, все обошлось без пожара, и помощь спасателей не понадобилась. В "Ленэнерго", в свою очередь, сообщили, что отключение электричество отключили на короткий срок. Свет в дома Красносельского района быстро вернули.

Фото: Pixabay.com