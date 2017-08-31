Коротышка обокрал приезжую на 160 тысяч в Петербурге‍

Мужчина выхватил сумку на улице посреди бела дня

В Кировском районе Петербурга женщина, которая приехала в Северную столицу из Перми, пострадала от рук вора: мужчина похитил у нее сумку с внушительной суммой денег.

Как сообщается, случилось это накануне, в среду, 30 августа 2017 года. Днем дома 117/2 по Ленинскому проспекту неизвестный преступник вырвал из рук 33-летней жительницы Соликамска дамскую сумочку. В ней лежали 160 тысяч рублей и паспорт.

Женщина обратилась в полицию и рассказала приметы преступника – это мужчина ростом около 160 см, он был одет в серый костюм и черные кроссовки. Грабителю удалось скрыться, сейчас его ищут.

Видео: архив