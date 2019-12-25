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Коронавирус выявлен в 22 населенных пунктах Ленобласти
Сегодня, 17:06
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lizapoluda

Коронавирус выявлен в 22 населенных пунктах Ленобласти

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Больше всего случаев за сутки обнаружено в Гатчинском районе.

В среду, 6 мая, в 22 населенных пунктах Ленобласти обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил оперативный региональный штаб по борьбе с COVID-19.

Так, за сутки коронавирус подтверждён у жителей Пикалево, Селиваново Бокситогорского района, Сясьстроя Волховского районе, Всеволожска, Сертолово, Щеглово, пгт имени Морозова Всеволожского района, Гатчины, Высокоключевого, Сиверского Вырицы, Коммунар, Белогорки, Сяськелево, Сусанино, Чащи, Больших Борниц, Семрино, Выры Гатчинского района, Уль-Луги Кингисеппского района, Старых Заводов Ломоносовского района, Тельмана Тосненского района.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти обнаружен 51 новый случай заражения коронавирусом. За все время эпидемии в регионе заболели 1200 человек, поправились 266 зараженных, трое умерли.

Фото: Pixabay 

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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