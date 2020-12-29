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Коронавирус унес жизни ещё 61 человека в Петербурге
Сегодня, 11:16
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Коронавирус унес жизни ещё 61 человека в Петербурге

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В целом по России выявлено 21 127 новых инфицированных в 85 регионах.

Коронавирус унес жизни еще 61 человека в Петербурге. Такие данные рассказали в Едином координационном центре по борьбе с вирусом 24 января.

За минувшие сутки в городе выявили еще 2929 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит оперативный штаб. В городе выписаны по выздоровлению 2260 человек.

По числу новых пациентов Северная столица уступает только Москве, где за прошедшие 24 часа подтвердили 3069 случаев заражения. 

В целом по России за сутки к утру 24 января выявлено 21 127 новых инфицированных в 85 регионах. С начала пандемии число зараженных выросло до 3 719 400 случаев.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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