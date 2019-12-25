От коронавируса в Петербурге умерли еще 27 человек

В целом за сутки в России выявили 154 новых летальных исхода.

За последние сутки в России от новой коронавирусной инфекции скончались еще 154 человека. Об этом пишет оперативный штаб.

Больше всего умерших за указанный период зафиксировали в Петербурге – 27 людей. Далее следует Архангельская область (15), Москва (11), Подмосковье (10) и Пермский край (8).

Всего в России выявлено 800 849 случаев коронавируса. За весь период от COVID-19 скончались 13 046 человек, выздоровели 588 774 пациентов.

Ранее неонатолог Минздрава рассказал, как дети переносят коронавирус.

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