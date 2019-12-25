Коронавирус нашли у 48 студентов Петербургской духовной академии

Один человек находится в больнице.

Из двух сотен проживающих в Петербургской духовной академии коронавирус выявлен у 48 учащихся. Об этом сообщили в Синодальном отеле Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению.

Один из заболевших находится в больнице, в состоянии средней степени тяжести. Тихвинская епархия и церковная больница святителя Алексея передала в академию шесть коробок с медикаментами.

Ранее в петербургской духовной академии ввели карантин из-за заболевших студентов.

Фото: ВК/ Академия на Неве