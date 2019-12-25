В Ленобласти коронавирус обнаружен ещё у 54 человек

Всего в регионе 2822 заболевших.

По данным оперативного штаба, в Ленобласти подтверждено 54 случая заражения коронавирусом. Всего в регионе 2822 заболевших. При этом выписаны 48 человек за сутки.

В Петербурге также 369 новых случаев. За время эпидемии в России выявлено 405 843 человек с СOVID-19 в 85 регионах. Количество выздоровеших увеличилось до 171 883.

За весь период в стране скончались 4 693 заразившихся новой коронавирусной инфекцией.

Ранее мы сообщили, что в Ленобласти разрешили вакцинацию взрослых.

Фото: Piter.tv