Королевство полной луны Андерсона: «как я мечтал о любви в 12 лет»

26 января в рамках уикенда Уэса Андерсона в кинотеатре Родина показали «Королевство полной луны» – самый трогательный фильм режиссера.

Андерсон умеет снимать как авторское и независимое, так и голливудское кино. Все его фильмы разные, от веселых комедий и философских притч, до трогательных историй любви… но узнать «руку мастера» можно всегда, по математически-точно выверенной композиции, потрясающей цветовой гамме, ретроэстетике и безупречному вкусу.

«Королевство» (2012) - один из лучших фильмов в его карьере. Кроме множества номинаций (Оскар, Золотой глобус, Золотая пальмовая ветвь и др), фильм может похвастаться звездным составом: Брюс Уиллис, Эдвард Нортон, Билл Мюррей, Тильда Суинтон - это далеко не полный список. Не смотря на это, зрители отдали свои сердца двум ранее неизвестным, совсем еще юным актерам, Джареду Гилману и Каре Хэйуорд, сыгравшим главных героев - Сэма и Сьюзи.

Действие картины разворачивается на острове в Новой Англии, в 60-е годы XX века. Из бойскаутского лагеря убегает Сэм Шакаски для того, чтобы встретиться со своей подругой по переписке Сьюзи Бишоп. Оба ребенка чувствуют себя одинокими и непринятыми миром взрослых. Сэм проявляет агрессию, скитаясь из одной приемной семьи в другую, а у Сьюзи тяжелые отношения с родителями. Вместе, подростки отправятся в путешествие по острову и очень скоро поймут, что влюблены друг в друга. Но взрослые решают помешать их счастью, вернув Сьюзи домой, а Сэма - в сиротский приют.

При создании фильма, Андерсон опирался на личный опыт и воспоминания детства: «Королевство»… Это эмоции, которые я сам испытывал в том возрасте, и моё представление о том, как эти эмоции надо выражать.

Даже остров, на котором происходит действие, похож на тот, который очень часто посещает режиссер, а книги, которые читает Сьюзи, Андерсон любил читать в детстве.

По словам автора, «главным чувством, побудившим меня к созданию картины, была как раз детская влюбленность — абсолютно всепоглощающая, какой я ее помнил…»

И в этом рассказе о детской влюбленности, мечтательном и фантазийном, все состоялось и сложилось. Там есть все: идеальный первый поцелуй, победа врагов, чудесные приключения и счастливая тайная свадьба.

Являясь почти тезкой известного сказочника, Андерсон и сам моделирует сказку на экране, только это сказка для взрослых. В мастерски декорированной, словно кукольной, вселенной, присутствуют и насилие, и эротическая сцена (самая горячая за 7 полнометражных картин режиссера), и очень много отсылок, понятных только взрослым. Например, образ Сэма Шакаски отсылает к Уильяму Блейку (как к поэту, так и к герою «Мертвеца» Джармуша), а структура фильма напоминает «Песни невинности и опыта» Блейка. Есть и еще одна связь героев «Королевства» с Джармушем: пара Сэма и Сьюзи появляется в картине Патерсон(2016), в образе бунтующих студентов.

Также, интересна связь музыкального сопровождения с сюжетом. Фильм наполнен музыкой из детской оперы Бенджамина Бриттена. Сюжет мистерии «Ноев потоп», лёгшей в ее основу, связывает куски фильма и позволяет глубже понять его смысл. В опере Ной выпускает на волю Ворона, невозвращение со свободы которого, означает наличие суши. Роль Ворона исполняет Сьюзи Бишоп в начале «Королевства», именно тогда они с Сэмом познакомятся. Фильм начинается с постановки оперы в местной церкви, а заканчивается настоящим потопом, от которого жители острова в церкви спасаются. Отпущенным вороном становится Сьюзи, когда общество наконец-то принимает их с Сэмом чувства.

Обаятельная, яркая и в меру жесткая картина «Королевство полной луны» никого не оставит равнодушным. При желании, вы сможете и посмеяться, и поплакать, вспомнить свою первую любовь и решить отправиться в поход.

Видео: официаьный трейлер

Елизавета Назаренкова