"Город астероидов" Уэса Андерсона сорвал овации на Каннском кинофестивале

После просмотра фильма зрители аплодировали режиссеру и актерам стоя 6,5 минут.

Фильм "Город астероидов" режиссера Уэса Андерсона сорвал овации на Каннском кинофестивале. Об этом сообщает издание Deadline.

Новая работа Андерсона понравилась критикам. Картина получила 84% положительных отзывов на агрегате Rotten Tomatoes. После просмотра фильма на Каннском кинофестивале зрители аплодировали режиссеру и актерам стоя 6,5 минут.

Напомним, "Город астероидов" выйдет в прокат 23 июня. В фильме снялись Том Хэнкс, Скарлетт Йоханссон, Тильда Суинтон, Джейсон Шварцман и другие. Сюжет расскажет историю вымышленного города, куда съезжаются юные звездочеты с родителями на празднование Дня метеорита.

Ранее мы сообщали, что Ди Каприо получил девятиминутные овации за "Убийц цветочной луны" на Каннском фестивале.

Видео: YouTube / Festival de Cannes