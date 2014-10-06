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Король Свазиленда Мсвати III изменил название страны
Сегодня, 14:20
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Alena_Zinovieva
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Король Свазиленда Мсвати III изменил название страны

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Теперь государство называется "Королевство Эсватини".

Король Свазиленда Мсвати III изменил название страны. Теперь государство называется " Королевство Эсватини", что на местном языке свати означает "земля свази". Об этом сообщает ТАСС.

Король объявил о своем решении переименовать страну на праздничной церемонии по случаю своего 50-летия, а также 50-летия независимости государства. Монарх отметил, что прошлое название страны, Свазиленд, вызывало путаницу.

Я хотел бы объявить, что с сегодняшнего дня наша страна будет именоваться как Королевство Эсватини. Всякий раз, когда мы выезжаем за границу люди называют нас Швейцарией.

Мсвати III

Отметим, что на английском языке названия государств Швецарии и Свазиленда звучат схоже: Швейцария, Switzerland, звучит как "Суизерленд", а Свазиленд, Swaziland, как "Свазиленд".

Ранее мы писали, что Центробанк Турции за год вывел весь золотой запас из США.

Фото: pixabay.com

Теги: королевство эсватини , король изменил название страны , мсвати iii , свази , свазиленд , свати
Категории: Лента новостей Мировые новости

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