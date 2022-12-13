Короля Эсватини пригласили на саммит Россия - Африка

Глава РФ Владимир путин передал коллеге предложение по его участию в мероприятии, которое пройдет в Петербурге.

Король Эсватини Мсвати III приглашен на предстоящий в этом году саммит "Россия - Африка", который состоится в Петербурге. Соответствующее заявление сделал перед журналистами российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Дипломат в ходе пресс-конференции с коллегой из Эсватини Тхули Дладлом пояснил, что данное сообщение от лидера страны Владимира Путина было передано иностранному политику. В МИД РФ напомнили, что в первом саммите, который был организован в 2019 году, Его Величество король Эсватини также принимал участие.

В июле, как я уже сказал, в Санкт-Петербурге предстоит второй саммит Россия - Африка. Король Эсватини приглашен на предстоящее в Санкт-Петербурге мероприятие. И по просьбе президента Путина я подтвердил, что мы очень ожидаем участия Его Величества в этой встрече в верхах. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: США переходят все красные линии.

Фото и видео: МИД России