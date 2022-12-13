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Короля Эсватини пригласили на саммит Россия - Африка

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Глава РФ Владимир путин передал коллеге предложение по его участию в мероприятии, которое пройдет в Петербурге.

Король Эсватини Мсвати III приглашен на предстоящий в этом году саммит "Россия - Африка", который состоится в Петербурге. Соответствующее заявление сделал перед журналистами российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Дипломат в ходе пресс-конференции с коллегой из Эсватини Тхули Дладлом пояснил, что данное сообщение от лидера страны Владимира Путина было передано иностранному политику. В МИД РФ напомнили, что в первом саммите, который был организован в 2019 году,  Его Величество король Эсватини также принимал участие.

В июле, как я уже сказал, в Санкт-Петербурге предстоит второй саммит Россия - Африка. Король Эсватини  приглашен на предстоящее в Санкт-Петербурге мероприятие. И по просьбе президента Путина я подтвердил, что мы очень ожидаем участия Его Величества в этой встрече в верхах.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: США переходят все красные линии.

Фото и видео: МИД России

Теги: африка, королевство эсватини, мид, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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