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Лавров: США переходят все красные линии
23 января, 14:23
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Лавров: США переходят все красные линии

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По его словам, Вашингтон оказывает давление не только на африканские страны, но также на азиатские и латиноамериканские.

CША переходят все красные линии. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД ЮАР Наледи Пандором.

По его словам, Вашингтон оказывает давление не только на африканские страны, но также на азиатские и латиноамериканские. Он подчеркнул, что США публично заявляют о том, что те, кто сотрудничает с Россией, могут сильно пожалеть об этом.

Угрожая и оказывая давление, США, и англичане тоже, переходят все красные линии.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Ранее Лавров заявил, что Россия ведет с Западом уже не гибридную войну.

Фото: МИД России

Теги: красная линия, мид россии, сергей лавров, сша
Категории: Лента новостей, Новости России,

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