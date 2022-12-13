Лавров: США переходят все красные линии

По его словам, Вашингтон оказывает давление не только на африканские страны, но также на азиатские и латиноамериканские.

CША переходят все красные линии. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД ЮАР Наледи Пандором.

По его словам, Вашингтон оказывает давление не только на африканские страны, но также на азиатские и латиноамериканские. Он подчеркнул, что США публично заявляют о том, что те, кто сотрудничает с Россией, могут сильно пожалеть об этом.

Угрожая и оказывая давление, США, и англичане тоже, переходят все красные линии. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Ранее Лавров заявил, что Россия ведет с Западом уже не гибридную войну.

Фото: МИД России