Коричневую линию метро планируют достроить к 2022 году

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга уточнили информацию о досрочной сдаче Красносельско-Калининской линии. Утром 4 сентября глава комитета сообщил, что коричневая линия может быть достроена к 2020 году, но затем сделали поправку и заявили, что участок будет готов к 2022 году.

Как сообщает "Фонтанка", в комитете по развитию транспортной структуры Петербурга утром 4 сентября сообщили, что коричневая линия метро будет достроена досрочно - в 2020 году, но затем в комитете заявили, что строительство пойдет по плану, и участок будет готов к 2022 году.



По данным ведомства, для сдачи линии в контрактные сроки нужно перебросить на следующий год финансирование в размере 5,6 млрд рублей с более поздних периодов(2019, 2020 годы).



Коричневая линия должна быть готова в 2022 году. Сумма контракта составляет 37 млрд рублей. В начале августа проект был выполнен на 2%. Точные сроки по остальным участкам ветки Смольный будет готов назвать после завершения проектирования, а также решения имущественно-правовых вопросов.