Корейская группа BTS получила главный приз MTV European Music Awards

Музыкальный коллектив забрал призы сразу в четырех номинациях.

В понедельник, 9 ноября, стало известно, что группа BTS получила главный приз MTV European Music Awards. Об этом сообщают РИА Новости.

Отмечается, что BTS забрали сразу четыре награды. Так, песня "Dynamite" стала лучшей песней года по версии MTV. Также музыканты завоевали премию в категории "Лучшая группа". Кроме того, они получили награду за "Лучший онлайн-концерт" и "Самую большую фанатскую базу".

Напомним, что в 2021 году церемония MTV European Music Awards должна пройти в Венгрии.

Ранее мы сообщали о том, что группа System Of A Down выпустила два сингла в поддержку Нагорного Карабаха.

Видео:BTS/YT