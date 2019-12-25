Число станций мониторинга атмосферного воздуха в Петербурге увеличится к 2025 году

Решение приняли участники Экологического совета при губернаторе Северной столицы.

Власти Петербурга намерены нарастить число станций мониторинга атмосферного воздуха до 30 шт. к 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Решение приняли участники Экологического совета при губернаторе Северной столицы. По их убеждению, инициатива поможет лучше анализировать показатели качества окружающей среды. Кроме того, согласно поручению президента РФ все угольные и мазутные котельные в городе вскоре начнут обслуживаться только на экологически чистых видах топлива.

В данный момент в систему мониторинга воздуха Петербурга входят 25 автоматических станций и 3 передвижные лаборатории. Кроме этого, функционирует система мониторинга поверхностных и подземных вод.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный прокомментировал отказ от воссоздания ряда церквей.

Фото: Правительство Петербурга