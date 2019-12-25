Контрактник с игрушечным мечом напугал прохожих в Петербурге

Вскоре патрульным удалось обнаружить подозреваемого, одетого в костюм ниндзя.

В Петербурге полицейские задержали мужчину, который вызывал страх у пешеходов. Об этом пишет издание "Фонтанка".

В четверг, 14 ноября, полиция получала сообщения от испуганных граждан, предупреждая о человеке, который гулял по улицам с оружием, напоминающим меч или саблю. Некоторые утверждали, что странный человек, лицо которого скрывала маска, бродил по окрестностям.

Вскоре патрульным удалось обнаружить подозреваемого, одетого в костюм ниндзя, с игрушечным мечом за спиной. Полицейские оперативно арестовали мужчину и доставили его в отделение. Оказалось, что оружие не представляло опасности и являлось реквизитом.

Ранее мы сообщили о том, что житель Кировского района Петербурга ранил жену ножницами в пьяной ссоре.

Фото: Piter.TV