В Петербурге рассмотрят дело контрабандистов, укравших у государства 650 миллионов рублей

В Куйбышевском суде вынесут вердикт банде контрабандистов.

В Куйбышевском районном суде рассмотрят дело относительно контрабандистов, укравших у государства 650 миллионов рублей. Ранее вопросом занимался Всеволожский городской суд, но в итоге преступников перенаправили под юрисдикцию властей Петербурга.

Согласно следственной информации, банда в 2014-2015 годах провозила технику и бытовую электронику в страны Таможенного союза. Товар был переправлен по подложной документации. В официальных бумагах указывалась продукция, которая облагалась небольшими налогами. В результате махинации, злоумышленники уклонились от выплат в 650 миллионов рублей.