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В Петербурге рассмотрят дело контрабандистов, укравших у государства 650 миллионов рублей
Сегодня, 13:07
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lesjasap
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В Петербурге рассмотрят дело контрабандистов, укравших у государства 650 миллионов рублей

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В Куйбышевском суде вынесут вердикт банде контрабандистов.

В Куйбышевском районном суде рассмотрят дело относительно контрабандистов, укравших у государства 650 миллионов рублей. Ранее вопросом занимался Всеволожский городской суд, но в итоге преступников перенаправили под юрисдикцию властей Петербурга.
 
Согласно следственной информации, банда в 2014-2015 годах провозила технику и бытовую электронику в страны Таможенного союза. Товар был переправлен по подложной документации. В официальных бумагах указывалась продукция, которая облагалась небольшими налогами. В результате махинации, злоумышленники уклонились от выплат в 650 миллионов рублей. 
Теги: контрабанда , куйбышевский районный суд , налоги , уклонение от налогов
Категории: Новости СПб Происшествия

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