Контрабандиста оружия из Петербурга посадили на три года в тюрьму

Суд приговорил петербургского контрабандиста оружия к трем годам лишения свободы.

Сегодня суд вынес вердикт петербуржцу, который занимался незаконной перевозкой и продажей оружия на территории России. Мужчина также занимался изготовлением оружия в Европе. Об этом сообщает пресс-служба судов по региону.

Как стало известно, Невский суд постановил утвердить меру наказания для Константина Данькова. Злоумышленник получил три года общего режима. Следствием установлены “коллеги” преступника, помогавшие совершать незаконные действия: сотрудники УФСИН, СОБРа и еще четыре петербуржца. Также в схеме были задействованы продавцы из Словакии. В настоящее время также рассматриваются дела в отношении подозреваемых.

Подельники Данькова имели возможность проносить объекты через пропускной пункт без досмотра. “Курьеры” прятали груз в определенном месте на территории России. Там его забирал сотрудник УФСИН и отправлял в Санкт-Петербург. Затем товар попадал в руки Данькова, который реализовывал оружие в криминальных кругах. Стоимость одной модели товара составляла 100-150 тысяч рублей.

У задержанных изъято более 100 единиц огнестрельного оружия и несколько тысяч боеприпасов, а также взрывчатые вещества.