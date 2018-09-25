Консула вымышленного королевства отправили на лечение

Куйбышевский районный суд пришел к выводу о невменяемости подсудимого, обвиненного в мошенничестве.

Суд постановил направить на принудительное лечение Валерия Суханова, задержанного за торговлю паспортами несуществующего королевства. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города 26 июля.

Ранее 64-летнего мужчину обвинили в мошенничестве и фиктивной постановке на учет иностранных граждан. В деле сказано, что Суханов считает себя российским представителем короля страны ASPI Вальстара Первого. В обязанности мужчины, как "консула", входила выдача паспортов и водительских прав новоиспеченным гражданам выдуманного королевства.

Дома у подсудимого обнаружили 243 готовых бланка, подтверждающих новое островное гражданство. Все бланки мужчина разработал самостоятельно и распечатал их в типографии. Семь документов Суханов уже успел оформить, предъявляя покупателям заранее изготовленное поддельное консульское удостоверение.

"Всего Валерием в период с 2016 по 2018 годы было выдано гражданам не менее семи фиктивных паспортов Королевства ASPI на сумму не менее 300 тыс. рублей", — уточнили в пресс-службе.

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