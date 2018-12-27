Конструктор броневиков из Петербурга рассказал о причинах отъезда в Эстонию

Мужчина пояснил, что неподъемные условия ввоза в Россию не позволяют ему строить машины здесь.

Петербургский конструктор Дмитрий Парфенов рассказал о приостановке на территории России созданных им бронированных внедорожников Т98 "Комбат". Специалист объяснил изданию "АБН" причины своего отъезда в Эстонию.

По информации от спикера, на данный момент производство автомобилей в Петербурге прекращено, а предприятие перенесено за границу.

Основная причина - это новый регламент таможенного союза. Я имею ввиду новые правила сертификации и, конечно, ужесточение правил ввоза импортных комплектующих. Импортозамещение это хорошо, но белорусские креветки нам ну никак не подходили! рассказывает мастер

Парфенов добавил, что на 90 процентов внедорожники состоят из импортных комплектующих, поэтому большинство из деталей ввезти на территорию России сейчас оказалось практически невозможно. Среди таких "проблем" - импорт бронелистов. В связи с этим с 2014 года в Северной столице было принято решение больше не строить данную модель.

В Эстонии мы начали свою работу в 2009 году, это связано с тем, что гораздо проще собирать автомобили для зарубежных заказчиков именно там! Там писаны правила, они простые и понятные. И главное - их никто не меняет. резюмировал конструктор

Также стоит отметить, что именно на модели Парфенова в зарубежном фильме "Диктатор" с Сашей Барон Коэном передвигалась охрана главы государства.

Фото: Piter.tv