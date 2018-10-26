Константин Ивлев: "Дома я - лапушка!"

Суровый ведущий шоу "На ножах" и "Адской кухни" рассказал Piter.TV о своей жизни "вне камер".

Знаменитый шеф-повар признался, что в работе он - строгий профессионал, любящий дисциплину и порядок, а дома,в кругу родных и близких он становится совершенно другим человеком.

Я в профессиональном мире я достаточно жёсткий перфекционист – я люблю дисциплину и порядок, а в жизни я – лапушка. Я люблю своих детей. Я люблю жену, люблю свою семью. Константин Ивлев, шеф-повар, ведущий телеканала "Пятница!".

Ивлев также добавил, что в семье отлично готовит не только он, но и его жена и семнадцатилетний сын.

Дома не только я готовлю, у меня все готовят, кроме дочери. У нас даже традиция, что по выходным готовит мой сын. Константин Ивлев, шеф-повар, ведущий телеканала "Пятница!".

Фото и видео: Piter.TV