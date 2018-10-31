Константин Ивлев о лучших гастрономических заведениях Петербурга

Шеф-повар "Пятницы" рассказал Piter.TV о ресторанах и кафе, которые он посещает в Северной столице и даже поделился рецептом своего согревающего блюда.

По словам Ивлева, из гастрономических заведений Петербурга ему больше всего приглянулись "Duo", "Duo Asia". а также ресторан Александра Бельковича "Белка".

Мне очень нравится, то, что делает Сашка Белькович, а это "Белка", Когда приезжаю в Петербург, всегда захожу в чебуречную "Брынза". Константин Ивлев, шеф-повар, ведущий "На Ножах", "Адская кухня".

Также Ивлев поделился с Piter.TV рецептом лучшего осеннего блюда - картофельная шарлотка с мускатным орехом. По мнению повара, мускатный орех - это мощнейший согревающий афродизиак.

Видео: Piter.TV